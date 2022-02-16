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إستشهاد قسامي في نفق للمقاومة الفلسطينية بغزة

إستشهاد قسامي في نفق للمقاومة الفلسطينية بغزة
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت "كتائب القسام" - الجناح العسكرية لحركة  "حماس"، استشهاد أحد مقاوميها، إثر انهيار نفق للمقاومة في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقالت الكتائب في بيان لها: "نزف الشهيد القسامي محمد أشرف عابد (23 عاماً) من مسجد (طيبة)، في رفح (جنوب قطاع غزة)، والذي ارتقى إلى العلا شهيداً، إثر انهيار نفق للمقاومة".

وأضافت أن الشهيد غادر الدنيا "وما غيّر أو بدّل، ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه، ولا نزكيه على الله".

وأكدت "القسام" أن دماء شهدائها "ستبقى نبراساً في طريق تحرير فلسطين، وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

وفي السنوات الأخيرة؛ استشهد العشرات من المقاومين الفلسطينيين خلال عملهم في الأنفاق والوحدات الصاروخية، خلال عمليات "الإعداد والتجهيز" لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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