محادثات بين بيدرسون والسفير الايراني في سوريا

العالم - سوریا

جاء ذلك خلال لقاء "مهدي سبحاني"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، و "غير بيدرسون" ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا ، في دمشق يوم الأربعاء حيث عقدا جولة من المباحثات.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، بحث آخر الأوضاع السياسية المتعلقة بالأزمة السورية وعملية التسوية السياسية.

وشدد سبحاني خلال الاجتماع على وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية، ودعا إلى انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سوريا، مؤكدا بأن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد في حل الأزمة السورية سياسياً.

بدوره أطلع بيدرسون، خلال اللقاء ، السفير الإيراني على مباحثاته مع المسؤولين السوريين.