أميركا: نمر بمرحلة حاسمة في مفاوضات فيينا

العالم - الأميرکيتان

وفي مؤتمره الصحفي مساء الاربعاء، ادعى نيد برايس أن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر على ايران، بلغت مرحلة حاسمة.

وردا على سؤال حول إمكانية حصول لقاء بين وزيري الخارجية الايراني والاميركي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قال برايس: على الاقل لا أتوقع حصول لقاء بين وزيري خارجية البلدين، ولكن ما أقوله وما قلناه دوما هو أننا نرى المحادثات المباشرة بين ايران والولايات المتحدة ستكون لصالحنا.

وادعى المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان التواصل غير المباشر في فيينا تحول الى عقبة في هذه المحادثات المعقدة والفنية والمليئة بالتفاصيل.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بأن اتخاذ القرار بشأن الاتفاق النووي هي مسألة أيام وليست أسابيع، قال برايس: ان تقييمنا هو اننا في المراحل النهائية من مفاوضات معقدة مع المعنيين الرئيسيين في هذه القضية. هذه في الحقيقة المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدرونا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا.

وتابع: مازلنا نرى ان العودة الثنائية الى الاتفاق النووي هي افضل الاساليب لفرض قيود دائمة وقابلة للاختبار على برنامج ايران النووي، الا اننا في مرحلة حاسمة لأن هذا الباب سيغلق قريبا.

واتهمت الدول الغربية بزعامة أميركا ومعها الكيان الصهيوني خلال السنوات ايران بمتابعة أغراض عسكرية في برنامجها النووي، الامر الذي تنفيه طهران بشدة.