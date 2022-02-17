اعتقال 11 مخالفا لضوابط الاقامة والجنسية في بغداد

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي المتواجدة في سيطرة الشعب من ضبط (11) شخصاً يحملون الجنسيات السورية مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

وأضاف أن "ذلك جاء اثناء اجراء الممارسات الامنية ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد"، مؤكدة "احالة المتهمين الى شؤون الاقامة/ قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحري اصولي".