مبادرة 'سورية روسية' لتكريم أبناء وبنات الشهداء المتفوقين

العالم - سوريا

وفي حفل التكريم الذي تضمن فقرات فنية وغنائية وطنية وعروضاً تراثية راقصة قدمها كورال بنات الشهداء، ذكر مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري أن التكريم تقدير لتفوق الطلاب واجتهادهم ووفاء لتضحيات آبائهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

كما أكدت مدير المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء اللواء لميس رجب بذل كل الجهود للارتقاء بمستوى الطلاب العلمي والمعرفي لأن قوتهم بتعليمهم.

بدوره قال رئيس مبادرة السلام السورية الروسية الدكتور أحمد الكود “يتملكنا الفخر كمؤسسة عندما نشاهد أبناء الشهداء يشقون طريقهم نحو المعرفة بنجاح وتفوق في تحصيلهم الدراسي والعلمي”.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أهمية تكريم المتفوقين لتحفيزهم على التميز في المراحل الدراسية التالية ومختلف مجالات الحياة.

من جانبه بين محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن المتفوقين هم ثروة الوطن الحقيقية وتكريم أبناء وبنات الشهداء هو تكريم لآبائهم الذين قدموا أسمى معاني التضحية والعطاء.

حضر التكريم رئيس المركز الروسي للمصالحات الأدميرالد أليك فلادميروفيتش جورافلوف وفعاليات تربوية وحزبية ورسمية.