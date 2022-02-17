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لافروف يلتقي بيدرسون الاربعاء القادم لبحث الملف السوري

لافروف يلتقي بيدرسون الاربعاء القادم لبحث الملف السوري
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بالمبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، غير بيدرسون.

العالم - سوريا

‏وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع يهدف لبحث التسوية السورية، يوم 23 شباط/فبراير الجاري.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: “في 23 شباط/فبراير، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع السيد بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا. من المقرر مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية”.

وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن “تجري محادثات في موسكو يوم 21 شباط/فبراير، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري [فيصل] المقداد”.

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لافروف يلتقي بيدرسون الاربعاء القادم لبحث الملف السوري

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