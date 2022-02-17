اصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة بين الاحتلال والفلسطينيين في الضفة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن إحدى الإصابات في الرأس والظهر، ونقل للعلاج في مستشفى ابن سينا، موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين هما: أوس العجماوي، وبهاء أبو مرار.

وبيّنت المصادر ذاتها، أن مدينة جنين تشهد حاليًا اشتباكات مسلحة متقطعة وعنيفة في بعض الأحيان بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي خروبة شمال المدينة.

وأشارت إلى أن وحدات خاصة اقتحمت المدينة وحاصرت عدة منازل ونصبت كمائن، وفيما بعد اقتحمت أكثر من 20 دورية المنطقة وحاصرت عدة منازل ووجهت نداء عبر مكبرات الصوت لشبان لتسليم أنفسهم.