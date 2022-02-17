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اصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة بين الاحتلال والفلسطينيين في الضفة

اصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة بين الاحتلال والفلسطينيين في الضفة
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص، واعتقل آخرين، صباح اليوم الخميس 17 فبراير 2022، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن إحدى الإصابات في الرأس والظهر، ونقل للعلاج في مستشفى ابن سينا، موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين هما: أوس العجماوي، وبهاء أبو مرار.

وبيّنت المصادر ذاتها، أن مدينة جنين تشهد حاليًا اشتباكات مسلحة متقطعة وعنيفة في بعض الأحيان بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي خروبة شمال المدينة.

وأشارت إلى أن وحدات خاصة اقتحمت المدينة وحاصرت عدة منازل ونصبت كمائن، وفيما بعد اقتحمت أكثر من 20 دورية المنطقة وحاصرت عدة منازل ووجهت نداء عبر مكبرات الصوت لشبان لتسليم أنفسهم.

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اصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة بين الاحتلال والفلسطينيين في الضفة