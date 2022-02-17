أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخمیس17 فبراير 2022

اطلاعات ..

وزير الخارجية..على الكونغرس إصدار بيان سياسي بشأن ضمان إلتزام أمريكا بالإتفاق النووي

ايران ..

إيران تقول لا لأية ضمانات كلامية بمفاوضات فيينا مؤكدة على الإلغاء الكامل للحظر

جوان ..

السيد حسن نصر الله .. لدى حزب الله آلاف الصواريخ عالية الدقة

جمهوري اسلامي ..

إحتجاجات شعبية واسعة في البحرين تنديدا بزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني

آفتاب يزد ...

وزير الخارجية البحريني يتحدث عن زيارة قريبة لولي عهد النظام الخليفي لتل أبيب

آرمان ملي ..

مجلس الأمن القومي الروسي يعتبر نشر قوات أمريكية بأوروبا تهديدا مباشرا لروسيا

مردم سالاري ..

موسكو تعلن سحب قوات من الحدود الأوكرانية , وبايدن يلوح ببقاء خطر الإجتياح الروسي

كيهان ..

المحكمة الفدرالية بالعراق تعلن عن عدم قانونية تصدير الإدارة الذاتية لإقليم كردستان للنفط

رسالت ..

محافل مقربة من الجامعة العربية تتحدث عن قرب عودة سوريا لعضويتها بشكل كامل

جام جم ..

تعرض ولي عهد السعودية لمحاولة إغتيال في ظل تفاقم الخلافات بالبلاط السعودي

رويش ملت ..

شمخاني .. لن تكون هناك مفاوضات حول أية قضايا خارج الإتفاق النووي في فيينا

ابرار ..

مفاوضات بين طهران وسيؤول حول موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخمیس

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جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تعليقها السياسي( زيارة بينيت للمنامة تزامنا مع ذكرى الثورة البحرينية ).. لابد من التساؤل هنا عن مغزى توقيت زيارة رئيس الكيان الصهيوني نفتالي بينيت للبحرين مع حلول الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة البحرينية السلمية . ولعل اقرب ما يتبادر للذهن في هذا السياق هو.. إن توقيت زيارة بينيت للمنامة رسالة تاكيد من قبل النظام الخليفي على مواصلة التطبيع في تحد لإرادة ومعتقدات الشعب البحريني.

ومثل هذا الموقف يعكس رهان من قبل النظام الخليفي على دعم الكيان الصهيوني لبقائه الى جانب الدعم الامريكي الغربي له .

ولكن نظام ال خليفة يرتكب في الواقع خطئا بالغا في الحسابات في مثل هذا الرهان الخاسر مقدما , فالكيان الصهيوني يقف بالكاد على قدميه مع تعاظم قدرات المقاومة الفلسطينية و حزب الله لبنان ومحور المقاومة بالمنطقة بشكل عام هذا الى جانب تبلور مقاومة كبرى بالضفة الغربية . فكيف يتصور نظام ال خليفة بان كيانا مهزوزا كالكيان الصهيوني سيكون قطعة الخشب التي ستنقذه من سيول وامواج غضب شعبه.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها (إستمرار كوابيس بن سلمان )..على الرغم من كل التعتيم واجراءات الرقابة المشددة على انباء ومستجدات الخلافات بالبلاط السعودي, تتسرب انباء من بين الحين والاخرفي هذا الشأن , وما حدث مؤخرا على صعيد تسريبات تتحدث عن تعرض ولي العهد لمحاولة اغتيال فاشلة نموذج على ذلك .

إن بن سلمان يعيش في الواقع كوابيس ترتبط بأجواء النقمة الداخلية ضده والصراع على العرش وأخرى إقليمية ودولية فالازمة الاقتصادية وتعثر مشاريعه الطموحة من جانب وتصعيده للقمع ضد معارضيه ومنافسيه زاد من اجواء النقمة الداخلية ضد ولي العهد محمد بن سلمان والذي يواجه في نفس الوقت مأزقا كبيرا في الحرب على اليمن بظهور مؤشرات حول قرب تعرض السعودية لهزيمة كبرى. والى جانب كل هذه الكوابيس هناك كابوس فقدانه لسمعته ومكانته في العالم ايضا بعد فضيحة قتل خاشقجي.

عصرايرانيان ...

في افتتاحيتها التي تحمل عناوان ( هلع الصهاينة من القدرات الجديدة لحزب الله )..حزب الله لبنان تحول تحت قيادة السيد حسن نصر الله الى قوة اقليمية كبيرة والى ثقل هائل في المعادلات السياسية بلبنان , وثقل ميداني يحسب له الاعداء الف حساب على صعيد المنطقة .

فحزب الله لبنان استطاع الحاق هزائم منكرة بالقوات الصهيونية واجبارها على الانسحاب من الاراضي اللبنانية, إن قدرات حزب الله لبنان تحولت الى كابوس حقيقي يقض مضاجع الصهاينة , بترسانته الصاروخية وخبراته القتالية.

ان الرعب الصهيوني من قدرات حزب الله لبنان ازداد بشكل كبير مؤخرا بتاكيد امينه العام السيد حسن نصر الله على امتلاكه لترسانة من الاف الصواريخ عالية الدقة. هذا الرعب الصهيوني تضاعف في الواقع بازاحة حزب الله الستار عن قدرات جديدة تتمثل بامتلاكه لدفاعات جوية قادرة على التصدي لاية انتهاكات جوية صهيونية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني للمنامة في مقالها الذي يحمل عنوان يتسائل( ما الذي يبحث عنه بينيت في البحرين ؟ )..لعل ابرز اهداف توقيت زيارة نفتالي بينيت للمنامة مع حلول الذكرى السنوية الحادية عشر لاندلاع الثورة البحرينية السلمية , اعطاء انطباع بأن الاحتجاجات الداخلية غير قادرة على دفع النظام الخليفي لوضع اعترافه بالكيان الصهيوني جانبا.

إن من بين أهداف زيارة بينيت وتوقيتهاالخاص ,إيجاد تنسيق أمني وعسكري مشترك للحيلولة دون سقوط النظام الخليفي هذا الى جانب ايجاد ارضيات تشكيل تحالف بين الكيان الصهيوني ونظم التطبيع بالمنطقة مقابل محور المقاومة , وهذا ماكشف عنه بينيت نفسه بالمنامه بالقول ان زيارته فرصة كبرى لايجاد تحالفات جديدة ضد ايران وحلفاءها على حد تعبيره .

ان نظام ال خليفة يغامر بدخول مواجهة واسعة ضد الشعب البحريني اعتمادا منه على الموساد الصهيوني ودرع الجزيرة والاسطول الامريكي الخامس بالبحرين , الا ان تجارب بلدان العالم تثبت بأن الكلمة الاخيرة هي للشعوب دائما .

مردم سالاري ..

في مقالها ( جدل حول ترامب فرنسا ) كتبت صحيفة مردم سالاري عن جانب من افكار" اريك زمور" مرشح اقصي اليمين في الانتخابات الرئاسية بفرنسا.. يمكن تلخيص افكار هذا المرشح الاكثر تطرفا من بين الشخصيات التي تمثل احزاب وتيارات اقصى اليمين بفرنسا بالقول ..

زمور يدعو لوقف كامل للهجرة من أفريقيا والعالم الإسلامي بشكل عام معطيا إنطباعا بأنه النسخة الفرنسية لترامب الأمريكي ان زمور يدعو لايجاد جارا عازلا باوروبا يحول دون دخول المهاجرين من افريقيا والبلدان الاسلامية للقارة الاوروبية , ولا ينسى احد ان ترامب هو الذي دفع لايجاد جارا عازلا بين امريكا والمكسيك.

وهو الضي فرض اجراءات مشددة على الهجرة والمهاجين والى حج حظر دخول مواطني العديد من البلدان الاسلامية للاراضي الامريكية. ان هناك مخاوف جدية بفرنسامن ان يؤدي فوز هذا المرشح المتطرف في الانتخابات الفرنسية الى تفجير مشاكل وازمات خطيرة في المجتمع الفرنسي.