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القوات الجوية السعودية ستشارك في تمرين "العلم الأحمر"2022

القوات الجوية السعودية ستشارك في تمرين
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

تستعد القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2022"، الذي سيقام في إحدى القواعد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية.

العالم - السعودية

وذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن قائد القوات الجوية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر، يتابع الترتيبات النهائية لمغادرة الفرق التي ستشارك في التمرين.

وتابع ابن بندر: "رغم التعقيدات المرتبطة بإجراء هذا التمرين بسبب بعد المسافة وما تفرضه من إجراءات خاصة، إلا أن الأطقم الجوية والفنية والمساندة من القوات الجوية لديها الخبرة الكافية والأنظمة والطائرات التي تؤهلها بنجاح في هذا التمرين".

ومن المقرر أن يقام التمرين في قاعدة نلس الجوية بـالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الوزارة صورا ومقطع فيديو ترصد جانبا من الاستعدادات التي تجريها القوات الجوية السعودية للمشاركة في التمرين.

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القوات الجوية السعودية ستشارك في تمرين "العلم الأحمر"2022

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