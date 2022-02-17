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 الدفاع الروسية تعلن بدء مناورات جديدة في بحر قزوين

 الدفاع الروسية تعلن بدء مناورات جديدة في بحر قزوين
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى البحر للقيام بمناورات.

العالم-روسيا

وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة حربية تابعة لأسطول بحر قزوين من بينها سفينتا الصواريخ "تتارستان"، و"داغستان"، وسفن أخرى تحمل "مدافع وصواريخ صغيرة" غادرت نقطة [قاعدة] أسطول بحر قزوين، وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في بحر قزوين للمشاركة بمناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان".

وأوضح البيان أن التدريبات ستحاكي صد هجوم جوي افتراضي.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية،، عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الثابتة بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم.

وأجرى الجيش الروسي المرحلة الرئيسية من التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة القوات المحمولة الجوية والبرية، والتي تعد جزءًا من الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية.

وشاركت في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة، وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي، وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود، وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً.

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