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انفوغرافيك.. افتتاح مطار "الامام علي (ع)" في جزيرة تنب كبرى

انفوغرافيك.. افتتاح مطار
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

تم تدشين اول خط طيران بين العاصمة طهران وجزيرة تنب الكبرى بعد الافتتاح الرسمي لمطار "الامام علي (ع)" في هذه الجزيرة الواقعة جنوب ايران، بحضور قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري ورئيس منظمة الطيران المدني محمد محمدي بخش.

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افتتاح مطار "الامام علي (ع)" في جزيرة تنب كبرى

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