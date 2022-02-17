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حماس تصف قرار استرالیا بانه انحياز للاحتلال

حماس تصف قرار استرالیا بانه انحياز للاحتلال
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة “حماس” اليوم الخميس، قرار أستراليا تصنيفها كمنظمة إرهابية، معتبرة أنّه يشكل انحيازًا لإسرائيل.

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن قرار أستراليا ضد حماس “انحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي وروايته ويشجعه على الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني”.

وأضاف قاسم أن “من يجب أن يصنف إرهابيًا هو الاحتلال الذي يتعمد استهداف الفلسطينيين في مكان وينتهك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”.

وذكر أن “كل القوانين والمواثيق الدولية تضمن للشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال، وحماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وفق القوانين والقرارات الدولية والمواثيق الإنسانية”.

وأعلنت أستراليا اليوم اعتزامها تصنيف حماس بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”، علمًا أنها سبق أن أدرجت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة على قائمتها للإرهاب.

ورحب رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بينت بقرار أستراليا.

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