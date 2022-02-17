مجسم للكولوسيوم من كتل جليدية في جبال الهيمالايا الهندية

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واستوحت مجموعة 'كانغ سينغ'، مشروع هذا المجسّم من مهرجان النحت الجليدي الدولي في هاربين الصينية آملين تنظيم مهرجان يضاهي مهرجان هاربين.



وقال تاشي عضو مجموعة 'كانغ سينغ':"نحن مجموعة من الفنانين جميعًا متخصصون في جوانب مختلفة البعض رسامون والبعض نحاتون، لدينا جميعًا استوديوهات فردية وفكرنا جميعًا في العمل معًا على منصة واحدة".



ويقوم الفنانون بنقل كتل الجليد بعد قطعه بالمنشار من النهر المتجمد لقرية تشيلينغ الصغيرة لاستخدامها في منحوتاتهم، اما مكان العرض فعند مسار تشادار الشهير المخصص للمشي لمسافات طويلة والذي أقفل عامين بسبب الجائحة.

ويمتد هذا المسار الذي يستلزم اجتيازه سبعة أيام على طول نهر زانسكار المتجمد وسط صحراء جليدية مذهلة، وعلى السياح قطع مسافة 65 ميلًا في درجات حرارة منخفضة تصل إلى35 درجة مئوية تحت الصفر .



وأكد سور غلاس وهو نحات:" خططنا هذا العام على نطاق أوسع ولكن بسبب كوفيد كان علينا تقليصه ونأمل اعتبارًا من العام المقبل أن نقيم مهرجان مناسب هنا في لاداخ مع الجليد والثلج".







وقال توندوب غيالتسان شرطي في المنطقة:"أولاً جلست داخل الساونا عند 57 درجة (مئوية) ، ثم خرجت وغطست في الماء، إن القيام بذلك ينشّط الجسم لا يشعر المرء بالبرد على الإطلاق".



واختير لإقامة مجسم الكولوسيوم موقع في منأى عن أشعة الشمس التي تذيب الجليد وهو في مهب رياح جليدية تكفل إبقاء درجات الحرارة بين 17 و 20 درجة مئوية تحت الصفر طوال اليوم.



وتأمل المجموعة في أن تتمكن ذات يوم من من إقامة مبنى جليدي يضاهي فندق الجليد الشهير في مدينة جوكاسجار في السويد.

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