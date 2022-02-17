أطول جسر معلق بالعالم في تركيا

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ويمتد جسر تشاناكالي 1915 (جسر چنق قلعة) المعلق عبر مضيق الدردنيل، ويربط بين قارتي أوروبا وآسيا، بأطول مسافة مركزية في العالم على ارتفاع 2023 مترًا.

وشدد أوزدمير على: أن الافتتاح كان من الممكن أن يتم في وقت مبكر لولا تفشي الجائحة، وأشار إلى أن "البناة واجهوا بعض المشاكل في سلسلة التوريد. لو لم نواجه هذه المشاكل، لكنا قد افتتحنا قبل ثلاثة أشهر".

زادت التكلفة الإجمالية للمشروع، والتي قدرت بـ 3.1 مليار يورو، بمقدار 300 مليون يورو، بسبب تأثير "كوفيد-19" وارتفاع أسعار السلع.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الجسر، الذي كان قيد الإنشاء منذ مارس/ آذار 2017، يتجاوز ارتفاع أبراج الجسر الداعمة للامتداد المركزي 300 متر. وسيبلغ طول الجسر 3.7 كيلومترات، وسيصبح رابطًا مهمًا للكيلومتر 101 من طريق مالكارا - كاناكالي السريع. كذلك سيتم طلاء تقاطعات الأبراج وعناصر الجسر باللونين الأحمر والأبيض، وهما ألوان العلم التركي.

الطول الإجمالي للجسر المعلق المكون من ستة مسارات سير (ثلاثة لكل اتجاه) عبر مضيق الدردنيل يصل إلى 4608 أمتار.

أطلق على الجسر اسم "تشاناكالي 1915"، ويُلفظ أبضا "جاناكالي"، تكريما لانتصار الجيش التركي التابع للإمبراطورية العثمانية على التدخلات العسكرية في عملية الدردنيل (معركة جاناكالي، التي بدأت في 19 فبراير/ شباط 1915 وانتهت في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1916) على خلفية الحرب العالمية الأولى.