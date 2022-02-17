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فضيحة تجسس شرطة الإحتلال على مسؤولين صهاينة

الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع في داخل الكيان الصهيوني منها تجسس شرطة الإحتلال على المسؤوليين الصهاينة عبر برنامج بيغاسوس وارتفاع مستوى العنف تجاه المرأة وفرض الخوات على اصحاب المصالح والإعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين.

العالم - غياهب الكيان

ضيف الحلقة:

نبيه عواضة - متابع للشأن الإسرائيلي

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