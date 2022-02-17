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القضاء الجزائري يدين وزيرة الصناعة السابقة بـ 5 سنوات سجنا

القضاء الجزائري يدين وزيرة الصناعة السابقة بـ 5 سنوات سجنا
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدانت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة السابقة، بخمس سنوات سجنا نافذا، إثر تورطها في قضايا فساد.

العالم- الجزائر

ووجهت لتمازيرت تهما منها التصريح الكاذب بالممتلكات، واستغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات، ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات.

كما أصدر القاضي حكما يقضي بـ"مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية".

وأدين بلكمي ناصر، زوج شقيقة تمازيرت، بسنتين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنتين في حق زوج المتهمة تمازيرت حفيظ أخناش.

يذكر أن القضاء الجزائري أدان العديد من الوزراء ورجال الأعمال بتهم فساد، في أعقاب الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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القضاء الجزائري يدين وزيرة الصناعة السابقة بـ 5 سنوات سجنا

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