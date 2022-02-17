هلاك 'والي الأنبار' لجماعة 'داعش' ومساعده بضربة جوية

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "بعزيمة لا تلين تواصل قطعاتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها مطاردة فلول وقيادات عصابات داعش الإرهابية، فالارض أرضنا ولا مكان للإرهابيين عليها".

واوضحت الخلية في بيانها، "بفضل الله وبحمده وبعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية، جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة مع احد مساعديه".

وأضافت أن "الضربة الجوية كانت موفقة أرسلت خلالها هذين الإرهابيين الى جهنم وبئس المصير، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".

وختمت بأن "النصر يرافق أبطالنا في قواتنا الأمنية، والعار والموت لداعش، سنبقى على العهد مع ابناء شعبنا الكريم فسلاماً على العراق بلد الشجعان".