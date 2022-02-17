ايران تعلن استعدادها للمساعدة بالحل السلمي للازمة في اوكرانيا

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه امير عبداللهيان مع نظيره الاوكراني ديميترو كولبا تم فيه البحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والتطورات الدولية.

ووجّه وزير الخارجية الايراني الشكر لنظيره الاوكراني لتهنئته بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الذكرى الـ 30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال: ان للبلدين الكثير من الطاقات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وان حضور عدد كبير من الطلبة الجامعيين الايرانيين في اوكرانيا مؤشر للطاقات الجيدة المتوفرة لتنمية التعاون بينهما.

واكد امير عبداللهيان كذلك عزم الحكومة الايرانية على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين ايران واوكرانيا في مختلف المجالات.

واشار الى الازمة الحاصلة في العلاقات بين اوكرانيا وروسيا واعرب عن سروره لخفض التوترات، معبرا عن امله بحل وتسوية الاوضاع الجارية عن طريق الحوار والقنوات الدبلوماسية ومن دون تدخل دول اخرى.

واكد امير عبداللهيان بالقول "نحن نتطلع للسلام والاستقرار في المنطقة" واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لتقديم اي مساعدة والقيام باي اجراء لازم لحل وتسوية الازمة بصورة سلمية.

من جانبه جدد وزير خارجية اوكرانيا خلال هذا الاتصال الهاتفي التهنئة لمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران والذكرى الـ 30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال: ان ايران واوكرانيا تحظيان دوما بعلاقات طيبة ومستقرة ولغاية الان لم يتمكن اي طرف من التاثير على هذه العلاقات الطيبة.

ووجه كولبا الشكر والتقدير لايران لمواقفها المبدئية تجاه ازمة اوكرانيا وقال: نحن لا نسعى وراء الحرب وندعو لحل القضية بصورة سلمية ودبلوماسية.

واشار وزير خارجية اوكرانيا الى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن امله بالمزيد من زيادة هذا التبادل.