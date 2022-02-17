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عيادة تخصصية جراحية جديدة في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق

عيادة تخصصية جراحية جديدة في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

افتتحت كلية طب الأسنان بجامعة دمشق اليوم عيادة تخصصية جراحية جديدة لطلاب الدراسات العليا وذلك في قسم جراحة الفم والفكين.

العالم - سوريا

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، اوضح رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجَبّان، في تصريح صحفي أن الافتتاح يأتي ضمن خطة الكلية لتطوير مخابرها وعياداتها ضماناً لجودة العملية التعليمية والأكاديمية وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

وأوضح الجَبّان أن العيادة ستخفف العبء عن العيادات التي تدرب طلاب المرحلة الجامعية الأولى في السنتين الرابعة والخامسة مشيراً إلى أن كلية طب الأسنان تخطو خطوات مهمة للارتقاء بسويتها العلمية والأكاديمية وتحسين جودة مخرجاتها وخدماتها ويظهر ذلك في نشاطها في البحث العلمي والنشر الخارجي الأمر الذي يحفظ مكانتها بين جامعات المنطقة.

بدوره أوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور خلدون درويش أن العيادة الجديدة ستنعكس إيجاباً على كل مكونات العملية التعليمية والخدمية وتهيئ ظروفاً أفضل لتدريب طلاب الدراسات العليا من خلال تأمين مكان مخصص لهم منفصل عن المرحلة الجامعية الأولى مبيناً أن العيادة تضم تجهيزات وأدوات طبية حديثة جرى تأمينها بتمويل من مديرية التفرغ العلمي وممارسة المهنة بجامعة دمشق وشركة النجاح الخاصة بالتجهيزات الطبية.

رئيس قسم جراحة الفم والفكين الدكتور باسل براد بين أن كثافة الطلاب الذين كانوا يؤدون تدريباتهم العملية في عيادة واحدة أثرت سلباً على حجم مخصصات كل طالب من التدريب العملي المطلوب منه مشيراً إلى أن الكلية وجدت الحل بفصل مكان تدريب طلاب الدراسات العليا اختصاص جراحة الفكين وطلاب ما قبل التخرج.

ويصبح عدد الكراسي المخصصة لطلاب الدراسات العليا في قسم جراحة الفم الفكين مع العيادة الجديدة 14 كرسياً حسب براد.

وتضم كلية طب الأسنان التي يدرس فيها نحو أربعة آلاف طالب وطالبة عشرة أقسام في اختصاصات طب الفم وجراحته والفكين وتقويم الأسنان وتعويضات الأسنان الثابتة وعلم النسج حول السنية وطب أسنان الأطفال والمداواة وتعويضات الأسنان المتحركة وعلم النسج والتشريح المرضي وعلوم الحياة.

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عيادة تخصصية جراحية جديدة في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق

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