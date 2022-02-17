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طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 23 غارة على اليمن

طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 23 غارة على اليمن
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي اليوم الخميس 23 غارة جوية على مناطق متفرقة في محافظتي حجة ومأرب ومحور نجران في الحد الشمالي مع السعودية.

العالم-اليمن

و أكد مصدر أمني أن طيران العدوان شن 8 غارات على منطقة بني حسن في مديرية عبس و3 غارات على مديرية حرض وغارة جوية على منطقة الطينة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 7 غارات على مديريتي الجوبة والوادي وغارتين على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب وغارتين على الأجاشر قبالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 290 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة بينها غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق 109 خروق بقصف مدفعي وصاروخي و184 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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