الخارجية الايرانية: جدول اعمالنا يتضمن تعزيز العلاقات التجارية مع جميع مناطق العالم

العالم- ايران

وأكد صفري أن وزارة الخارجية تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأخرى، وخاصة جيرانها ، بالتزامن مع مفاوضات رفع الحظر.

وقال ان طهران ستستضيف في الاسبوع المقبل اجتماعات اللجنتين الاقتصاديتين مع اوزبكستان وكازاخستان، موضحا ان مجموعة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، سيشاركون في اجتماعات اللجنة المشتركة، كما ستعقد لقاءات اقتصادية جيدة مع رجال الأعمال من هذه الدول في غرفة إيران التجارية.

ورجح صفري توقيع مسودات وثائق في اللجان المشتركة، كما سيتم توقيع اتفاقيات وتفاهمات جيدة للغاية لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، معربا عن امله بتسهيل وازدهار التعاون مع كازاخستان وأوزبكستان في جميع المجالات بتنفيذ هذه الاتفاقيات ووثائق التعاون الموقعة سابقا.

كما اشار صفري الى زيارة وفد من الخبراء الروس الى طهران الأسبوع المقبل لاجراء محادثات مع مسؤولي وزارة الزراعة وتفقد المختبرات المتقدمة التابعة لإدارة الغذاء والدواء والغرف الزجاجية الزراعية لإنتاج المحاصيل الزراعية.

وبشأن التعاون الاقتصادي مع باكستان، قال مساعد الخارجية للشؤون الاقتصادية، هناك إرادة طيبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين والمتجاورين، وقد تم إحراز تقدم جيد جدا حتى الان.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الهند ، قال صفري: إن تطوير التعاون الاقتصادي مع الهند كشريك مهم وصديق هو أحدى أولوياتنا الاقتصادية الأخرى ونحاول زيادة صادراتنا إلى هذا البلد من خلال إزالة العقبات.

كما أكد مساعد الخارجية للشؤون الاقتصادية أن تعزيز العلاقات التجارية مع جميع مناطق العالم مدرج على جدول أعمال وزارة الخارجية، مضيفا: ان وزيرة الزراعة البرازيلية تزور حاليا طهران على راس وفد من رجال الأعمال لبحث تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وللتعرف على الإمكانات الاقتصادية لبلدنا ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين .