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السيد مقتدى الصدر يقترح 6 نقاط للتعامل مع سعر صرف الدولار

السيد مقتدى الصدر يقترح 6 نقاط للتعامل مع سعر صرف الدولار
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الخميس، 6 مقترحات بشأن سعر صرف الدولار.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن السيد الصدر قوله في بيان، "فيما يخص سعر صرف الدولار، نقترح بعض المقترحات من أجل أن لا يستمر ذلك:

1- ايقاف تهريب العملة وبقوة وحزم وكذا الفواتير المزورة.

2- النظر في امر بعض البنوك مثل بنك الشرق الاوسط والقابض والانصاري العائدة الى بعض الاشخاص المتحكمين بالعملة وبعض المصارف الاهلية الاخرى.

3- استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فورا.

4- استدعاء وزير المالية تحت قبة البرلمان فورا.

5- تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وباسلوب صحيح وبسن بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي.

6- التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الاحزاب المتحكمة في البلاد والعباد.

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