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روسيا تجدد مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سوريا

روسيا تجدد مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سوريا
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

جددت روسيا مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها مشيرة إلى أن الوجود الأجنبي يعيق حل الأزمة فيها.

العالم-سوريا

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في حوار على قناة روسيا اليوم إن “بعض الأطراف ربطت مصيرها بالوجود الأمريكي غير المشروع وغير القانوني في سوريا وهذا أمر مقلق للغاية لكونه يهدد الاستقرار في المنطقة” داعيا إلى خروج قوات الاحتلال الأجنبية من سوريا لتحقيق الاستقرار وعودة المهجرين وإعادة الإعمار.

وجدد بوغدانوف موقف بلاده الداعي إلى احترام وحدة أراضي سوريا ودستورها النافذ مشيرا إلى أهمية مشاركة السوريين في الحوار على أساس وحدة أراضي بلدهم واستقلاله.

ولفت بوغدانوف إلى أن هناك مبادئ أساسية تم الاتفاق عليها في اجتماعات لجنة مناقشة الدستور مثل وحدة الأراضي السورية وسيادتها وهذا يعني أن السوريين يجب أن يكونوا سادة بلادهم لا الوجود الأجنبي الذي يعيق حل الأزمة في سوريا وفقا للقرار الأممي 2254.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

واعتبر بوغدانوف أن القضاء التام على التنظيمات الإرهابية في سوريا يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي مع جهود السوريين لكون الإرهاب يمثل خطراً عالمياً وتحدياً كبيراً مبينا أنه لا يمكن تصديق الولايات المتحدة الأمريكية أنها تحارب الإرهاب في المنطقة لكون الكثير من الإرهابيين يتلقون التدريب والدعم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمريكية.

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