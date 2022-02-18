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أوكرانيا: سيتم إجلاء جميع سكان كييف في حال اندلاع القتال في العاصمة

أوكرانيا: سيتم إجلاء جميع سكان كييف في حال اندلاع القتال في العاصمة
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رومان تكاتشوك، مدير إدارة الأمن في العاصمة الأوكرانية كييف، إنه سيتم إجلاء جميع السكان من كييف إذا وصلت "الأعمال القتالية" إلى العاصمة في حال وقوع عدوان.

العالم - أوروبا

وأضاف المسؤول: "في حالة وقوع أعمال قتالية، سيتم الإجلاء، ولن يبقى في المدينة سوى عمال البنية التحتية المهمين والقوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب قوله، فإن أولئك الذين لا يريدون المغادرة سيبقون في كييف.

وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير تزعم أن "غزو القوات المسلحة الروسية لأراضي أوكرانيا" سيحدث بالضبط في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل بتوقيت لندن ليلة 16 فبراير. وفي اليوم التالي قامت صحيفة "ذا صن" باعادة تحرير مقالتها على الموقع، ونشرت "ميرور" نصا جديدا يفيد بعدم وقوع "الغزو".

إلا أن صحيفة "بوليتيكو" نشرت مؤخرا تقريرا جديدا قالت فيه إن "الغزو الروسي لأوكرانيا" سيكون بعد 20 فبراير الجاري.

ولا تزال التصريحات الغربية التي تزعم أن روسيا تستعد لاستفزازات في أوكرانيا متواصلة، على الرغم من عودة القوات الروسية إلى أماكن انتشارها بعد التدريبات.

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