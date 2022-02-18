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الاردن..مطالبات شعبية بوقف نشاط رياضي بسبب مشاركة صهاينة

الاردن..مطالبات شعبية بوقف نشاط رياضي بسبب مشاركة صهاينة
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أطلق ناشطون أردنيون حملة إلكترونية، لمطالبة اللجنة الأردنية لرياضة السيارات، بوقف رالي باها الدولي، الذي يقام في الأردن اليوم وغدا؛ بسبب مشاركة "إسرائيليين".

العالم-الاردن

وطالب أردنيون، تفاعلوا مع وسم (#أوقفوا_رالي_باها_الأردن_2022)، على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، بوقف الرالي الذي يشارك فيه 13 إسرائيليا، باعتباره "حدثًا تطبيعياً".

وقال مغردون، إن "مشاركة إسرائيليين في الرالي، يعتبر تطبيعا وقلة احترام من المنظمين للشعب الأردني، الذي يرفض كل أنواع التطبيع مع الاحتلال".

وأعلنت شركة مطاعم حمادة، انسحابها من رعاية المسابقة، بعدما "علمت بوجود متسابقين إسرائيليين مشاركين في البطولة"، وفقا لمنشور للشركة على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك".

ودعت كتل طلابية في الجامعات الأردنية، بمقاطعة الرالي التطبيعي، وانسحاب المشاركين العرب منه؛ "احتراماً لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني".

وانطلقت يوم الخميس، منافسات "باها الأردن الدولي" في محافظة العقبة وصحراء وادي رم (جنوب الأردن)، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة، وبإشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا-باها".

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الاردن..مطالبات شعبية بوقف نشاط رياضي بسبب مشاركة صهاينة

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