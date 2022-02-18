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الإطار التنسيقي: الخنجر يهدف لتفتيت النسيج الوطني بأجندات خارجية

الإطار التنسيقي: الخنجر يهدف لتفتيت النسيج الوطني بأجندات خارجية
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

اتهم القيادي في الإطار التنسيقي العراقي عائد الهلالي، يوم الخميس، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بشق البيت الشيعي، وتفتيت المشاريع الوطنية.

العالم-العراق

وقال الهلالي في بيان ان "الخنجر دفع لشق البيت الشيعي وهم ادوات بيد دول لتفتيت المشاريع الوطنية وهو ليس سياسياً وليس له أي وزن فهو ذهب لتشكيل تحالف السيادة لاضعاف البيت الشيعي لكن قوى الإطار عادت بقوة سيما بعد القرارات المنصفة للمحكمة الاتحادية".

وأضاف الهلالي ان "استهداف العراق والعملية السياسية من خلال استهداف البيت الشيعي عبر مشروع خليجي ودولي قادها البعض ممن هم محسوبين على السياسة فهم ليس سياسيين"، مشدداً بالقول إن "الخنجر الذي انقلب 180 درجة هو أداة للتفتيت لكن الإطار وحكمة قياداته تصدت للموقف".

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