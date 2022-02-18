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شاهد..نشطاء التواصل: كل ذرة في البحرين ترفض الصهاينة

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصدر وسم "البحرين_ترفض_الصهاينة" قائمة الهاشتاغات الاكثر تداولا في المملكة تنديدا بالزيارة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" الى المنامة.

العالم - هاشتاغ

تزامنت مع تظاهرات عارمة خرجت رفضا للزيارة و لمسار التطبيع الذي تنتهجه سلطات آل خليفة.

وسادغصب عارم مواقع التواصل الاجتماعي ازاء زيارة بينت الى المنامة حيث جاء في حساب البحراني: "يحاصر حي_الشيخ_جراح من قبل الصهاينة ويستقبل رئيس وزارئهم في البحرين، لا_مرحبا_بالصهاينة وترفضكم كل ذرة تراب في البحرين".

وكتب فاضل الزاكي حول هذا الموضوع: "نفتالي بينت، أنت رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس ويغتصب كل أراضي فلسطين، ويرتكب جرائم القتل يوميا بحق إخوتنا هناك، ويمارس ضدهم أبشع صور الإرهاب والظلم، ولذا نحن نرفض وجودك في البحرين. لا حللت أهلا ولا وطئت سهلا".

وجاء في حساب الحرية للشعوب: "تظاهر مئات البحرينيين في شوارع العاصمة المنامة رفضا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى المملكة؛ وتواصلت المظاهرات ر غم استنفار قوات الأمن البحرينية ومطاردتها للمتظاهرين في عدد من الشوارع".

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