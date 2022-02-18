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تحالف العدوان يشن غارات جديدة على صنعاء والحديدة ومأرب

تحالف العدوان يشن غارات جديدة على صنعاء والحديدة ومأرب
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، غارتين على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

العالم-اليمن

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن غارتي طيران العدوان استهدفتا منطقة المساجد في المديرية.

واستمرت قوى العدوان الأمريكي السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 23 غارة على محافظتي حجة ومأرب وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر امني قوله، أن قوى العدوان ارتكبت 290 خرقاً بينها غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

ونفذت قوى العدوان 109 خروقات بقصف مدفعي وصاروخي و184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس، وثلاث غارات على مديرية حرض وغارة على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة.

وأشار إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديريتي الجوبة والوادي، وغارتين على مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب.

وشن طيران العدوان غارتين على الأجاشر قبالة نجران.

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