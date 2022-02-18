اميركا تطلق برنامج قروض لصالح مؤسسات صغيرة ومتوسطة تونسية

العالم - تونس

وذكرت السفارة الأمريكية بتونس - في بيان - أنه هذه الشراكة ستمكن من توسيع وتسريع عملية الإقراض التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، خلال توقيعه الشراكة مع البنك العربي التونسي، إنه سيتم عبر هذه المبادرة التركيز على المناطق المحرومة عبر تسهيل الإقراض من البنك العربي التونسي لصالح المؤسسات الصغيرة في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا صعبا.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس رغبة الحكومة الأمريكية في دعم تونس من خلال تعبئة موارد رأس المال الخاص من أجل نجاح المؤسسات الصغرى.