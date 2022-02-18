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اميركا تطلق برنامج قروض لصالح مؤسسات صغيرة ومتوسطة تونسية

اميركا تطلق برنامج قروض لصالح مؤسسات صغيرة ومتوسطة تونسية
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس عن إطلاق برنامج قروض بقيمة 35 مليون دولار لصالح المؤسسات الصغيرة التونسية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بالشراكة مع البنك العربي التونسي.

العالم - تونس

وذكرت السفارة الأمريكية بتونس - في بيان - أنه هذه الشراكة ستمكن من توسيع وتسريع عملية الإقراض التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، خلال توقيعه الشراكة مع البنك العربي التونسي، إنه سيتم عبر هذه المبادرة التركيز على المناطق المحرومة عبر تسهيل الإقراض من البنك العربي التونسي لصالح المؤسسات الصغيرة في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا صعبا.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس رغبة الحكومة الأمريكية في دعم تونس من خلال تعبئة موارد رأس المال الخاص من أجل نجاح المؤسسات الصغرى.

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