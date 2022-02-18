بالفيديو..حي الشيخ جراح سيد موقف مواقع التواصل

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ما زال التوتر في حي الشيخ جراح سيد الموقف عقب عدة ايام من المواجهات والاعتداءات التي طالت عشرات المقدسيين، حيث سيطرة حالة من الغضب على مواقع التواصل حول ما يجري من اعتداءات اسرائيلية بحق المقدسيين، وكتب حول هذا الموضوع تركي الشلهوب: "ما يجري في حي الشيخ جراح ليس مجرد صراع على حي وعدة بيوت، بل هو صراع على الأرض، صراع بين من يملك وبين من لا يملك، صراع بين محتل غاصب وبين أناس متمسكون بحقهم وبأرضهم".

وعلقت فاطمة بشأن هذا الموضوع: "مشكلتي مع الصهاينة ليس لها حل، لا أمس ولا اليوم ولا غدا، مشكلتي معهم تنتهي في حالة واحدة أن أقتلعهم من وطني بالرصاص، أو يرحلوا هم بكل مقدراتهم إلى أي مكان، وليكن الجحيم مثلا، فقد خلقوا له."

وجاء في حساب القدس ينتفض: "ساعات عصيبة يواجهها حي الشيخ جراح وأهله المهددين بالتهجير من أراضيهم في صراع ممتد مع الاحتلال وعنجهيته. كونوا صوتهم وصورة مقاومتهم، واحتشدوا قولا وعملا وارفعوا قضية حي_الشيخ_جراح".