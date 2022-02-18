الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

'طالبان' تكشف ما وعدت به دول عربية لأفغانستان في الدوحة

'طالبان' تكشف ما وعدت به دول عربية لأفغانستان في الدوحة
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في الحكومة "طالبان"، أمير خان متقي، اليوم الخميس، اجتماعه بممثلي دول خليجية الست في الدوحة بـ"الإنجاز".

العالم - أفغانستان

وقال أمير خان متقي، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته الدوحة، إنه "كان أول لقاء لنا مع ممثلي الدول الخليجية وممثل المملكة العربية السعودية، وكان ذلك إنجازا لنا لم نشهده من قبل"، مؤكدا أن المحادثات كانت "جيدة".

وأكد أن الدول الخليجية وعدت بالعمل من أجل أفغانستان، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية.

وكان أمير خان متقي، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بنصوص اتفاق الدوحة الموقع معها، لافتا إلى أن أسماء مسؤولي طالبان لا تزال على القائمة السوداء. مشيرا إلى أنه بدلا من التعاون مع الحركة، تم فرض عقوبات عليها.

وقال الوزير الأفغاني، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "الولايات المتحدة لم تلتزم ببنود اتفاق الدوحة الموقع معها.. على سبيل المثال، نص الاتفاق على أنه سيتم إطلاق سراح سجناء الإمارة الإسلامية تدريجيا في غضون أيام قليلة. ولم يحدث.. وعد آخر هو إزالة مسؤولي الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء ولكن لم يحدث حتى الآن".

وأضاف أنه "لقد تعهدت الولايات المتحدة بالتعاون في إعادة إعمار أفغانستان، وستشجع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، فبدلا من التعاون فرضت عقوبات".

روابط ذات صلة

"طالبان": لم نسمح لباكستان بإكمال بناء السياج الحدودي

أمريكا: لا تطبيع للعلاقات مع طالبان أو الاعتراف بها

طالبان تهدد بإعادة النظر في سياستها تجاه واشنطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..تعليقات رواد التواصل حول الأزمة الأوكرانية

بالفيديو.. عبدالفتاح السيسي يثير غضب مواقع التواصل لهذا السبب!

الدفاع الروسية تعلن عودة رتل دبابات آخر إلى نقطة تمركزه بعد الانتهاء من التدريبات

الرئيس التونسي: دول القارة الإفريقية عانت من التهميش والفقر

'طالبان' تكشف ما وعدت به دول عربية لأفغانستان في الدوحة

بالفيديو.. مواقع التواصل تطلق حملة تضامن مع الشعب اليمني