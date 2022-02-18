'طالبان' تكشف ما وعدت به دول عربية لأفغانستان في الدوحة

العالم - أفغانستان

وقال أمير خان متقي، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته الدوحة، إنه "كان أول لقاء لنا مع ممثلي الدول الخليجية وممثل المملكة العربية السعودية، وكان ذلك إنجازا لنا لم نشهده من قبل"، مؤكدا أن المحادثات كانت "جيدة".

وأكد أن الدول الخليجية وعدت بالعمل من أجل أفغانستان، وذلك من خلال التعاون في المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية.

وكان أمير خان متقي، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بنصوص اتفاق الدوحة الموقع معها، لافتا إلى أن أسماء مسؤولي طالبان لا تزال على القائمة السوداء. مشيرا إلى أنه بدلا من التعاون مع الحركة، تم فرض عقوبات عليها.

وقال الوزير الأفغاني، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "الولايات المتحدة لم تلتزم ببنود اتفاق الدوحة الموقع معها.. على سبيل المثال، نص الاتفاق على أنه سيتم إطلاق سراح سجناء الإمارة الإسلامية تدريجيا في غضون أيام قليلة. ولم يحدث.. وعد آخر هو إزالة مسؤولي الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء ولكن لم يحدث حتى الآن".

وأضاف أنه "لقد تعهدت الولايات المتحدة بالتعاون في إعادة إعمار أفغانستان، وستشجع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، فبدلا من التعاون فرضت عقوبات".