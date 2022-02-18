شاهد..برلين تتهم موسكو بتعريض أمن اوروبا للخطر!

العالم - خاص بالعالم

قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قالت في بيان أنه بالنشر غير المسبوق لقوّات على الحدود مع أوكرانيا، فإنّ روسيا تتحدّى المبادئ الأساسيّة لنظام السلام الأوروبي.

وأوضحت بيربوك أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع سيبعثون 'رسالة وحدة' في الاجتماع الذي ينعقد على هامش، مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، رسالة تفيد باستعدادهم لحوار جاد حول الأمن للجميع، لكن المجموعة بحاجة إلى إجراءات جدية لخفض التصعيد من قبل روسيا.

وأكدت أنالينا بيربوك أن التصريحات عن الرغبة في حوار يجب أن تكون مدعومة بعروض حقيقية للحوار، والإعلان عن انسحاب للقوات يجب أن ترافقه انسحابات يمكن التحقق منها.

الموقف الالماني يأتي قبل مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، الذي يعقد في ذروة توتر بين موسكو والغرب وستُهيمن على مناقشاته الأزمة الأوكرانية، ولم يقرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حضوره.

بيربوك أوضحت أن غياب لافروف يشكل 'فرصة' ضائعة، مضيفة أنه في الوضع الحالي، تحديدا كان من المهم للغاية مقابلة ممثلين روس.

أما في مؤتمر الأمن السنوي ستعقد اجتماعات بصيغ مختلفة في ميونيخ بحضور نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



في السياق ذاته قالت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل في أوروبا بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس الى تصريحات بلينكن أمام مجلس الأمن الدولي، كونه يعتقد أن الطريقة المسؤولة الوحيدة لحل هذه الأزمة هي من خلال الدبلوماسية والحوار.

وأوضح نيد برايس أن واشنطن ستواصل التنسيق مع حلفائها وشركائها للدفع من أجل مزيد من التواصل مع روسيا من خلال حلف الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.