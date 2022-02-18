البرازيل حريصة على تعزيز وتطوير علاقتها الزراعية مع ايران

العالم - ایران

جاء ذلك خلال إجتماع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة شيراز بمحافظة فارس (جنوب)، مساء أمس الخميس، حيث أكدت كريستينيا حرص بلادها على زيادة الاستيراد من إيران الى جانب تصدير منتجاتها الى هذا البلد من أجل تحقيق تبادل اقتصادي متكافئ.

واوضحت أن زيارتها إلى إيران تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الزراعة، مؤكدة ضرورة مشاركة جميع دول العالم في المساعدة على توفير الغذاء الجيد وبالسعر المناسب وتقديمه للعالم أجمع.

وأشارت وزيرة الزراعة البرازيلية الى استعداد بلادها لجذب المستثمرين الإيرانيين نظرا للتقدم التكنولوجي في القطاع الزراعي وخصوبة الأراضي الزراعية في البرازيل.

ولفتت كريستينيا إلى أن البرازيل تشتري حاليا أسمدة اليوريا من إيران وهي مهمة للغاية للقطاع الزراعي، معربة عن أملها في زيادة حجم شراء هذه الأسمدة، الى جانب استيراد منتجات مثل الفستق واللوز والزعفران من إيران.

وأكدت رغبة بعض الشركات والمصارف البرازيلية في تسهيل عملية التجارة مع إيران وتذليل العقبات القائمة التي تحول دونها.

وكانت وزيرة الزراعة البرازيلية، قد وصلت إلى مدينة شيراز أمس الخميس على رأس وفد تجاري، وحضرت اجتماعا لـ الغرفة التجارية في محافظة فارس، بعد أن تفقدت قدرات القطاع الزراعي وموقع التراث العالمي لبرسبوليس (تخت جمشيد) بالمحافظة.