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23 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح بنابلس

23 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح بنابلس
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصيب 23 مواطنًا، منهم 4 صحفيين، خلال مواجهات، صباح الجمعة، مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

العالم-فلسطين

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها تعاملت مع 22 مصاباً، بينهم 4 صحفيين بمواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المواطنين تجمعوا في منطقة جبل صبيح لأداء صلاة الفجر، وحمايته من المستوطنين الذين دعوا للتجمع على الجبل، لإقامة شعائر تلمودية، وتناول طعامي الإفطار والغداء.

ووفق المصادر؛ فإن قوات الاحتلال أقدمت في وقتٍ مبكرٍ على تجريف الطرق المؤدية لجبل صبيح؛ لعرقلة وصول المواطنين إلى المنطقة.

وذكر شهود أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافوا أن صافرات الإنذار أُطلقت عبر سماعات المساجد في بيتا، وأعقبتها دعوات للتوجه إلى جبل صبيح للتصدي لمسيرة المستوطنين.

ومنذ أشهر تدور مواجهات قوية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيتا"، إثر خروج مظاهرات مطالبة بإعادة أراضٍ تقع على قمة جبل "صبيح" في البلدة لأصحابها، بعد أن استولى عليها الاحتلال.

يشار إلى أن الجبل يقع بالقرب من مفترق "تفوح"، ويتوسط البلدات الفلسطينية "بيتا" و"قبلان" و"يتما"، وأقيمت عليه البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

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