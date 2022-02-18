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مركز التعامل مع الألغام يتحدث عن سبب استهداف العدوان لمنطقة التجميع بصنعاء

مركز التعامل مع الألغام يتحدث عن سبب استهداف العدوان لمنطقة التجميع بصنعاء
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام صباح اليوم الجمعة، أن طيران العدوان استهدف منطقة تجميع مخلفات الألغام الخاصة بالمركز في منطقة المساجد بمديرية بني مطر استشهد إثرها أحد أفراد حراسة منطقة تجميع المخلفات في الصباحة بمحافظة صنعاء.

العالم- اليمن

وأضاف المركز أن استهداف طيران العدوان لمنطقة التجميع هو بقصد إخفاء الأسلحة التي استخدمها في قتل الشعب اليمني من قنابل عنقودية أو مخلفات الغارات.

وحمل المركز تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين في القرى المجاورة بعد استهداف منطقة تجميع مخلفات العدوان، موضحاً أن منطقة تجميع مخلفات العدوان معروفة وتم زيارتها من قبل الأمم المتحدة.

ودعا المركز المواطنين لعدم الاقتراب من منطقة تجميع مخلفات العدوان في مديرية بني مطر أو لمس أي جسم غريب حفاظا على سلامتهم.

وأوضح أن معظم مخلفات العدوان التي استهدفها الطيران انتشرت على منازل ومزارع المواطنين والخط الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء.

يذكر ان واستمرت قوى العدوان الأمريكي السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 23 غارة على محافظتي حجة ومأرب وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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مركز التعامل مع الألغام يتحدث عن سبب استهداف العدوان لمنطقة التجميع بصنعاء