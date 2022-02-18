الشيخ دعموش: لبنان لن يكون جزءا من حركة التطبيع وسيتصدى لمحاولات ابتزازه

العالم-لبنان

ورأى سماحته ان “تكريس التطبيع مع العدو أمرا عاديا من هذه الدول قد يؤثر على ضعاف النفوس ومن يتاجرون بالقضية الفلسطينية وعلى دول وحكومات ضعيفة، ولكنه لن يستطيع أن يؤثر في القوى الشريفة والمقاومة، ولن يستطيع جر الشعوب الى هذه الخطيئة وركوب هذه الموجة التي تعتبر أعظم خيانة للأمة”.

وأشار الشيخ دعموش الى ان “الشعوب ترفض الخيانة التي ترتكب في حق الامة وفلسطين والقدس جراء التطبيع مع العدو الصهيوني، ولا يمكن ان تنجر وراء هذه الموجة وستقاوم كل اشكال التطبيع في كل المجالات وعلى كل الصعد، والتحركات الشعبية البحرينية الرافضة للتطبيع التي شهدناها خلال زيارة رئيس وزراء العدو الى البحرين، تؤكد رفض الشعوب العربية والاسلامية لكل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”.

ولفت الى ان “هناك محاولات اميركية وغير اميركية وبأشكال مختلفة لجر لبنان الى هذه الموجة وفرض التطبيع مع العدو كأمر واقع، ولكن الشعب اللبناني يرفض ان يكون لبنان جزءا من حركة التطبيع في المنطقة، وسيتصدى لكل محاولات ابتزازه في لقمة عيشه ومصالحه، ولن يقبل أن يؤخذ لبنان إلى ضفة الاستسلام والخضوع والتطبيع تحت اي ذريعة او حجة”.