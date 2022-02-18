ما رأيكم .. الى اين وصلت مباحثات فيينا لرفع الحظر عن ايران؟

العالم - ما رأيكم

ويقول كتاب سياسيون أن الطرف الغربي مباحثات فيينا لإلغاء الحظر يحاول منذ بداية المحادثات بايحاء بأجواء إيجابية وأن الكثير من الإتفاق قد انجز ولم يبقى الا شيء قليل للضغط على ايران لتحميل ايران المسؤولية عن فشل الإتفاق.

ويضيف هؤلاء أن في الجولة السابعة للمفاوضات التي جرت بعد انقطاع لأشهر بسبب الإنتخابات في ايران قيل أن هناك 70 الى 80% من الإتفاق انجز لكن الوفد الإيراني أوضح أنه لدينا مسودات جديدة ولدينا اقتراحات جديدة كما لا نلغي ما جاء في المسودات السابقة لكن هناك مواضيع تتعلق بجوهر الموقف الإيراني اضيفت الى المفاوضات.

ويتابع هؤلاء بأن ايران عندما توافق للعودة الى الإتفاق هي تقدم تنازل كبير جدا وانجازات هائلة هي تحتاجها منها عملية مستوى التخضيب للبحوث العلمية ونسبة 60% لإختراق الفضاء، الإتفاق سيقيد ايران في هذين العاملين وسيلزمها العودة الى اتفاق 2015 بالتخضيب بمعدل 3.5%.

ويؤكد هؤلاء على بندين اساسين لن تتنازل عنهما ايران وهما الغاء كافة العقوبات كاملة ودفع تعويضات لإيران وضمانة الإتفاق مشيراً بأن لا يوجد شيء يضمن لإيران بعدم تكرار خروج أمريكا من الإتفاق النووي بعد تقييد انشطتها الدفاعية.

من جهة آخرى يقول دبلوماسيون ايرانيون سابقون ان أمريكا تلعب لعبة خبيثة بنشر تقارير الخاطئة بهدف تبشير الكاذب للشعب الإيراني بأننا قاب قوسين او ادني من توقيع اتفاق نووي في حين ما زال هناك عقبات في المفاوضات خصوصا موضوع الضمانات بعد التأكد من الغاء العقوبات على الأرض.

ويتابع دبلوماسيون ايرانيون سابقون أن موضوع الضمانات يسوف الوقف الامريكي بالتعاون مع الدول الاوروبية التي تشارك الامريكيين في هذه اللعبة من خلال توزيع الأدوار بتعيين سقف زمني محدد للوصول الى اتفاق الذي ايران لا تهتم بهذا السقف الزمني.

ويؤكد هؤلاء على رفض ايران لأتفاق مؤقت لسنتين والتفاوض المباشر مع امريكا واليوم اطلقت ايران رصاصة الرحمة على كل هذه الأكاذيب من خلال تقديم ورقة اسمها الضمان الذاتي مشيرين الى أن ايران تفاوض على نقطتين اساسيين هما آلية رفع العقوبات التي قدمت ايران مجموعة إقتراحات بشانها والموضوع الآخر هو مسار النشاط النووي الإيراني.

بدورهم يرى باحثون سياسيون أن أوروبا خاضعة لأمريكا رغم أن لديها تحفظات لكنها في نهاية المطاف اذا ارادت أمريكا توقيع الاتفاق مع ايران سترجع الدول الاوروبية الى التزاماتها.

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