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قائد بحرية حرس الثورة يتفقد شمال الخليج الفارسي

قائد بحرية حرس الثورة يتفقد شمال الخليج الفارسي
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد قائدسلاح البحرية بالحرس الثوري الاميرال علي رضا تنكسيري ان الامن المستديم مستتب في شمال الخليج الفارسي، من خلال المراقبة الكاملة لاوضاع المنطقة.

العالم - ايران

قام الاميرال علي رضا تنكسيري بزيارة تفقدية لوحدات سلاح البحرية التابعة للحرس الثوري في منطقة شمال الخليج الفارسي، واطلع عن كثب على الجاهزية العسكرية والقدرات القتالية العملانية للوحدات العائمة والصاروخية والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة، وأبلغ قادة الوحدات العاملة بأحدث التكتيكات وبرامج بناء القدرات القتالية.
وقال قائد بحرية الحرس الثوري: إن الهدف من استمرار هذه الزيارات وتفقد أوضاع الوحدات المتمركزة في منطقة شمال الخليج الفارسي هو مراجعة استعدادات الوحدات القتالية، ولقاء كوادر المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري.
واضاف الاميرال تنكسيري: الحمد لله، تظهر الدراسات الميدانية روح الحماس الديني وشجاعة وبسالة القوات والاستعداد الكامل للمنظومات والمعدات العملانية في جميع المواقف القتالية البحرية الأساسية.
وقيم المستوى الإيجابي للاستعدادات للدفاع عن الحدود البحرية ومصالح وأمن البلاد، وقال قائد بحرية الحرس الثوري: من المراقبة الكاملة والأشراف الاستخباراتي الذكي للوضع في منطقة شمال الخليج الفارسي، فإن الأمن المستديم والمطلوب مستتب في هذه المنطقة.
وفي إشارة إلى دور القيم المعنوية وتأثيرها في الاستعداد القتالي، قال الاميرال تنكسيري: إن ما تتميز به القوات المسلحة وبحرية الحرس الثوري هو مراقبة الروح المعنوية والأخوة، وتعزيزها، وينبغي ان تحظى باهتمام الجميع.

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