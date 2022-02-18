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إجتماع مرتقب في طهران للجنة المشتركة بين ايران واوزبكستان

إجتماع مرتقب في طهران للجنة المشتركة بين ايران واوزبكستان
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لدائرة الشؤون الأوروبية والأمريكية لمنظمة تنمية التجارة في إيران، محمد رضا كريم زاده، عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة مع أوزبكستان الـ14 يومي 20 و21 شباط/فبراير، في طهران برعاية وزارة الصناعة والتعدين والتجارة (منظمة تنمية التجارة في إيران).

العالم - ايران

وأشار كريم زاده الى صياغة مسودة مذكرة تفاهم مشتركة واجراء محادثات مثمرة مع الجانب الأوزبكي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والجمارك والنقل والطاقة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والزراعة.

ونوه بضرورة تعزيز العلاقات بين القطاعات الخاصة للبلدين، مشيرا الى عقد مؤتمر على هامش الاجتماع، حول الفرص التجارية بين البلدين يوم الاثنين القادم في غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الإيرانية.

وأكد على أن أوزباكستان تعد من أبرز وجهات الصادرات الإيرانية، لافتا الى زيادة الصادرات إلى هذا البلد خلال الأشهر الأخيرة.

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