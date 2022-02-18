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مصر تعلن بدء إنشاء سدين في جنوب السودان

مصر تعلن بدء إنشاء سدين في جنوب السودان
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إقامة منشآت حصاد مياه الأمطار في جمهورية جنوب السودان.

العالم - مصر

ويتضمن المشروع إنشاء سدين لحصاد مياه الأمطار في مدينتي "تونج" و"جوجريال" في ولاية "واراب" بجنوب السودان، وفق صحف مصرية.

وتهدف مصر من وراء إقامة السدين إلى تأمين مياه الشرب اللازمة للاستخدامات المنزلية، وتربية رؤوس الماشية.

وتضرب الأمطار الموسمية ولايات جنوب السودان العشر لمدة 7 أشهر على الأقل من العام، وترسل شلالات هائلة من المياه إلى النيل الأبيض، ولكنها تسببت أيضًا في حدوث فيضانات.

ومن آن لآخر تعلن مصر أنها لا تمانع إنشاء مشروعات من شأنها إفادة دول حوض النيل الأفريقية من مياه النيل شريطة عدم التأثير سلبا على حصتها من مياه النهر.

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