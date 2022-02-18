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عضو بالكونجرس يحث على معاقبة ابن سلمان

عضو بالكونجرس يحث على معاقبة ابن سلمان
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

حث العضو بالكونجرس الامريكي روهيت خانا على معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

العالم- السعودية

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية ان العضو الديمقراطي روهيت خانا طالب بمعاقبة بن سلمان على جرائمة، داعيا أمريكا وبريطانيا إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض التي تستخدمها في حرب مدمرة في اليمن.

وفي ديسمبر الماضي، صوت الكونجرس الأمريكي بشكل مثير للجدل للسماح لإدارة بايدن بترخيص بيع بعض الأسلحة للسعودية بعد أن دعا عدد من المشرعين إلى حظر كامل.

وفي وقت سابق من عام 2021 ، أعلن بايدن أيضًا بشكل مثير للجدل أن حكومته لن تعاقب شخصيًا بن سلمان ، على الرغم من أن المخابرات الأمريكية خلصت إلى أنه أشرف على مقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018.

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