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زيارة مرتقبة للرئيس الايراني الى قطر واليكم التفاصيل

زيارة مرتقبة للرئيس الايراني الى قطر واليكم التفاصيل
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

سیتوجه الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يوم الاثنين الثاني من شهر مارس المقبل على رأس وفد رفيع المستوى تستغرق يومين الى الدوحة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

العالم - ایران

ومن ضمن خطط هذه الزيارة للرئيس الايراني الى قطر في اليوم الاول، الاستقبال الرسمي لأمير قطر في الديوان الأميري، والمحادثات مع امير قطر تميم بن حمد، ومحادثات اللجان العلياء للبلدين، وتوقيع عدة اتفاقيات وتفاهمات، وكذلك كما سيكون للرئيس الايراني لقاء مع الإيرانيين المقيمين في قطر و رجال الأعمال القطريين والإيرانيين.

وفي اليوم الثاني من زيارة السيد رئيسي، الحضور في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز و سيلقي خلالها كلمة له. ويحضر القمة قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز الفائق، حيث سيلتقي الرئيس الايراني مع عدد منهم على هامش الاجتماع.

وسيرافق الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، وزراء الخارجية والنفط والثقافة التراث والسياحة ورئيس مكتب السيد رئيسي خلال زيارته الى قطر.

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