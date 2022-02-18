86 إصابة بمواجهات الفلسطينيين مع الاحتلال في الضفة

العالم - فلسطين

وقال "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 86 إصابة في مواجهات ببلدتي بيتا وبيت دَجن جنوب وشرق نابلس.

وذكر في بيانه أنه تعامل في مواجهات جبل صَبيح ببلدة بيتا، مع 5 إصابات بالرصاص المطاطي، و57 حالة اختناق بقنابل غاز أطلقها جنود الاحتلال.

وأضاف أنه تعامل أيضا مع إصابتين بشكل مباشر بقنبلتي غاز، و6 إصابات نتيجة سقوط على الأرض خلال ملاحقات جنود الاحتلال لناشطين فلسطينيين.

وقال إن أغلب الإصابات عولجت ميدانيا، في حين نُقلت إصابتان فقط إلى مستشفى محلي لاستكمال العلاج.

وقال الهلال الأحمر إن الاحتلال أعاق وصول سيارات الإسعاف، إلى مكان المواجهات نتيجة تجريف الطرق.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، تشتد الجمعة، رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صَبيح.

وفي بلدة بيت دَجن، شرقي نابلس، قال الهلال الأحمر إنه تعامل مع إصابتين بالرصاص المطاطي، و14 حالة اختناق بالغاز.

وتشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.