حماس تثمن موقف الأردن الرافض لمشاركة رياضيين إسرائيليين بسباق 'الرالي'

العالم - فلسطين

وثمَّن "قاسم" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، سحب رعايتها لهذا النشاط لتناقضه مع إيمان وقناعات الشعب الأردني بضرورة مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، والمدافعة عن القدس والمسجد الأقصى.

وكان ناشطون أردنيون، قد أطلقوا حملة إلكترونية، أمس الخميس، لمطالبة اللجنة الأردنية لرياضة السيارات بوقف "رالي باها" الدولي، باعتباره حدثًا تطبيعياً.

وفي السياق، طالبت حركة المقاطعة العالمة لإسرائيل (BDS)، أمس، بـإلغاء سباق "رالي باها الأردن"، ومقاطعة المتسابقين الإسرائيليين، وانسحاب المشاركين العرب؛ رفضا لوجود المتسابقين الإسرائيليين، وتأييداً للقضية الفلسطينية، واحتراماً لتاريخ المتسابقين الرياضيين".

ونددت حركة المقاطعة بمشاركة 13 لاعباً "إسرائيلياً" في سباق "رالي باها" للسيارات، الذي انطلق أمس الخميس في الأردن.

ودعت في بيان لها، المشاركين في السباق إلى الانسحاب، مستنكرةً رعاية مجموعة من المؤسسات لسباق "الرالي".