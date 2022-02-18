الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تثمن موقف الأردن الرافض لمشاركة رياضيين إسرائيليين بسباق 'الرالي'

حماس تثمن موقف الأردن الرافض لمشاركة رياضيين إسرائيليين بسباق 'الرالي'
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن حركته تقدّرعاليًا المواقف الصَّادرة عن الفعاليات الشعبية والمؤسسات الإعلامية والتجارية الأردنية، الرَّافضة لمشاركة رياضيين إسرائيليين، في "رالي باها الدولي"، المقام بالأردن.

العالم - فلسطين

وثمَّن "قاسم" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، سحب رعايتها لهذا النشاط لتناقضه مع إيمان وقناعات الشعب الأردني بضرورة مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، والمدافعة عن القدس والمسجد الأقصى.

وكان ناشطون أردنيون، قد أطلقوا حملة إلكترونية، أمس الخميس، لمطالبة اللجنة الأردنية لرياضة السيارات بوقف "رالي باها" الدولي، باعتباره حدثًا تطبيعياً.

وفي السياق، طالبت حركة المقاطعة العالمة لإسرائيل (BDS)، أمس، بـإلغاء سباق "رالي باها الأردن"، ومقاطعة المتسابقين الإسرائيليين، وانسحاب المشاركين العرب؛ رفضا لوجود المتسابقين الإسرائيليين، وتأييداً للقضية الفلسطينية، واحتراماً لتاريخ المتسابقين الرياضيين".

ونددت حركة المقاطعة بمشاركة 13 لاعباً "إسرائيلياً" في سباق "رالي باها" للسيارات، الذي انطلق أمس الخميس في الأردن.

ودعت في بيان لها، المشاركين في السباق إلى الانسحاب، مستنكرةً رعاية مجموعة من المؤسسات لسباق "الرالي".

روابط ذات صلة

شاهد..قضية الاسرى قبلة الفلسطنيين الوطنية

"حماس": لن نترك الأسرى يعانون داخل السجون الإسرائيلية

"حماس" تحذر الاحتلال من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء في حي الشيخ جراح والاقصى

حماس تصف قرار استرالیا بانه انحياز للاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الطائرة المسيّرة حسّان.. نصرٌ ثلاثي الأبعاد للمقاومة وإخفاق مدمّر للعدو

تحذير لبعض السيدات... أضرار خطيرة للتونة تهدد صحتهن

طهران وموسكو تبحثان الوضع في اليمن والخليج الفارسي واوكرانيا

عبداللهيان يلتقي غوتيريش في مونيخ

الحرب الناعمة وأدواتها في لبنان

طرق مذهلة لاستخدام البصل في تنظيف المنزل!