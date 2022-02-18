طهران وموسكو تبحثان الوضع في اليمن والخليج الفارسي واوكرانيا

العالم - إيران

وفي تقرير لها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن لقاء السفير الإيراني لدى روسيا مع نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو اليوم (الجمعة).

وذكرت في تقريرها، ان الجانبين الإيراني والروسي ناقشا قضايا مهمة على جدول الأعمال بما في ذلك الوضع الإقليمي، والوضع في أوكرانيا وجنوب القوقاز.

كما أشار التقرير ذاته، الى لقاء جلالي مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع بالتفصيل القضايا المهمة في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا واليمن والعراق والوضع في منطقة الخليج الفارسي.

ويناقش المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بانتظام القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، ولديهم تعاون مكثف في هذا المجال.