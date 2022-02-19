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تصعيد الإحتلال.. وتحذيرات المقاومة

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو المشهد مجددا في حي الشيخ جراح بعد مواجهات الأهالي والمستوطنين؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني تحديد قوات الاحتلال مواعيد قريبة لتصعيد كبير مع الفلسطينيين؟

هل تستعد فصائل المقاومة لمواجهات مماثلة لعملية سيف القدس، كما حذرت؟

ما الذي سيحدثه يوم الغضب في معتقلات الاحتلال احتجاجا على ما يتعرض له الأسرى؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا، والقيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، والمختص بالشأن الاسرائيلي اسماعيل مسلماني.

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