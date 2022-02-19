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الدبيبة: سنعلن خلال يومين خريطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا

الدبيبة: سنعلن خلال يومين خريطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الجمعة، إن حكومته ستعلن، خلال اليومين المقبلين، خريطة طريق لإجراء الانتخابات في البلاد في يونيو/ حزيران المقبل.

العالم - ليبيا

وجاء ذلك في تصريحات خلال مشاركته في احتفالات الذكرى الحادية عشرة للثورة الليبية، المقامة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.

وصرّح الدبيبة قائلاً: "السبت أو الأحد سيتم الإعلان عن خريطة الطريق لإجراء الانتخابات، وستُجرى في يونيو/ حزيران المقبل".

وأضاف: "أنتم (في إشارة إلى الجماهير الحاضرة) من تقررون الانتخابات، والعالم يجب أن يسمع هذا الصوت وما يريده الشعب، ونقول للجميع: نعم للانتخابات، لا للمراحل الانتقالية".

وأردف بأنه "لا يمكن أن نتقاتل بعد اليوم، وإنّ من يريد العودة بنا للقتال، نقول لهم: لا للحرب، ونعم للسلام، وهدفنا اليوم تحقيق الاستقرار عبر إجراء الانتخابات".

ورغم إعلان الدبيبة أنّ الانتخابات ستُجرى في يونيو/ حزيران المقبل، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجرائها، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، ولا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابات عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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