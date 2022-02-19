شاهد سيف الإسلام القذافي في الصحراء .. صورة تثير جدلاً

العالم - ليبيا

وانتشرت الصورة خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم، وقال نشطاء ليبيون إن نجل القذافي كان يصلي في الصحراء، والصورة تعود للأسبوع الماضي.

وعاد سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية، بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده معمر القذافي، على يد محتجين إبان ثورة 2011. وأعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وقدم نهاية يناير الماضي، مبادرة سياسية لحل ما وصفه "بالانسداد السياسي في البلاد"، تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.

واختفى سيف الإسلام القذافي منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأثار ذلك جدلا واسعا، وقامت مفوضية الانتخابات باستبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا.