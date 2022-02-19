آلا طالباني: لا يصح اتهام المحكمة الاتحادية حينما يكون قرارها ضد مصالح البعض

العالم-العراق

كلام طالباني جاء في تغريدة لها عبر تويتر قالت فيها: "عندما ردت المحكمة الاتحادية دعوى الإطار بشأن تزوير الانتخابات، الاخوان احترموا وقبلوا القرار، والكل قبل إقرار المحكمة بشرعية جلسة إنتخاب رئاسة البرلمان"، مؤكدة بالقول ان "المحكمة هي نفسها ونفسهم القضاة المحترمون، لا يصح اتهامهم بعدم الحيّادية حين يأتي القرار دون المصالح الخاصة لبعضكم !".

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت مؤخرا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة منطقة كردستان مع تمكين وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية من متابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز المستخرج من اراضي كردستان، فيما اعترضت حكومة كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية ووصفت القرار بأنه غير عادي وغير دستوري وضد حقوق السلطات الدستورية في كردستان.