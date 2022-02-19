شاهد..بايدن يتهم بوتين بقرار غزو اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

توتر مستمر ومتصاعد تشهده الاوضاع في اوكرانيا حيث تصاعدت التكهنات الاميركية حول الغزو الروسي لاوكرانيا، واكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان غزو موسكو لكييف واقع لامحالة بحسب تعبيره، مضيفا ان أنه واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين 'اتخذ قراره' بغزو أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على أن 'الأوان لم يفت' للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، مشيرا الى ان بلاده لن ترسل جنود الى اوكرانيا لكنها ستفرض عقوبات قاسية إذا قامت روسيا بغزو أوكراني.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "أنا على قناعة بأن بوتين اتخذ قرارا بشأن المزيد من الخطوات تجاه أوكرانيا أن روسيا اليوم أمام خياران إما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وإما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا".

وفي السياق نفسه، أعلن مسؤول في البنتاغون أن أكثر من 40 بالمئة، من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا اتخذت وضعا هجوميا، وقالت المخابرات الاميركية ان إعلان روسيا سحب المزيد من قواتها من قرب الحدود مع اوكرانيا خطوة تضليلة متعمدة.

الى ذلك واصلت روسيا تكذيبها للتصريحات الاميركية والغربية بشان نيتها غزو اوكرانيا وقالت ان جميع التقارير مضللة وكاذبة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة لم تبد تصميما على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية، مضيفا أن كييف لم تنفذ اتفاقية مينسك.

وعلى الارض ايضا، تصاعدت التوترات العسكرية الميدانية، حيث قالت مصادر من دونيتسك ولوغانسك أن القوات الأوكرانية تستعد لدخول دونباس وسط مناوشات عسكرية مستمرة تشهدها المنطقة منذ ايام، كما هز انفجار ثان مدينة لوهانسك، حيث اتهم الانفصاليون الجيش الأوكراني بخرق اتفاق وقف النار في دونباس.

وفي غضون ذلك، أعلنت روسيا أنها بدات تدريبات نووية، تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين، كما انطلقت مناورات لقواتها الإستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ باليستية وكروز، كما اعلنت روسيا استدعاء قوات الإحتياط لإجراء تدريبات عسكرية.

ونفى الكرملين في بيان أن تكون التدريبات النووية الروسية مؤججة للتوترات مع الغرب، قائلا إن المناورات العسكرية جزء من عملية تدريب روتينية تتسم بالشفافية.